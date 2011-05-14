У Львові затримали "жигулі", викрадені 18 років тому в Казахстані

Львів. 14 травня. УНІАН. У Львові інспектори ДАІ виявили автомобіль, який ще 18 років тому викрали у Казахстані.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема, 12 травня інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ Львова за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «ВАЗ-2106», яким керував 21-річний львів’янин.

«Поведінка водія та різкий запах алкоголю вказували на те, що молодик перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, під час перевірки затриманого автомобіля через базу «Угон» було виявлено, що даний транспортний засіб було викрадено ще 18 років назад в Алма-Аті (Казахстан)», - зазначається у повідомленні.

Автомобіль поставлено на арештмайданчик, а водія доставлено у Франківський райвідділ міліції.

За даним фактом триває слідство.

