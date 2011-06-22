Під час заходів у Львові порушень громадського порядку не було
21:03, 22 червня 2011Кримінал
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Впоралися власними силами
Львів. 22 червня. УНІАН. Сьогодні під час проведення акцій у Львові з вшанування Дня скорботи та пам’яті жертв війни порушень громадського порядку зафіксовано не було.
Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.
Він також наголосив, що правопорядок у Львові сьогодні забезпечувався лише силами міської міліції.
«Було задіяно достатню кількість працівників міліції для забезпечення громадського порядку», - зазначив речник обласного управління міліції.
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