Під час заходів у Львові порушень громадського порядку не було

Львів. 22 червня. УНІАН. Сьогодні під час проведення акцій у Львові з вшанування Дня скорботи та пам’яті жертв війни порушень громадського порядку зафіксовано не було.

Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.

Він також наголосив, що правопорядок у Львові сьогодні забезпечувався лише силами міської міліції.

«Було задіяно достатню кількість працівників міліції для забезпечення громадського порядку», - зазначив речник обласного управління міліції.

