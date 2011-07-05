У каналізаційному колекторі Моршина знайшли тіло музиканта

Львівська область. 5 липня. УНІАН. У Моршині було знайдено мертвим 31-річного жителя Івано-Франківщини, який виступав з музичними творами на Моршинському кюветі мінеральних вод.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло учасника Калушського музичного колективу виявили в каналізаційному колодязі на вулиці Франка у місті Моршин.

Обставини смерті з’ясовуються.