У каналізаційному колекторі Моршина знайшли тіло музиканта
13:35, 05 липня 2011Кримінал
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Виступав на моршинському бюветі
Львівська область. 5 липня. УНІАН. У Моршині було знайдено мертвим 31-річного жителя Івано-Франківщини, який виступав з музичними творами на Моршинському кюветі мінеральних вод.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло учасника Калушського музичного колективу виявили в каналізаційному колодязі на вулиці Франка у місті Моршин.
Обставини смерті з’ясовуються.
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