У Запорізькій області міліція виявила плантацію коноплі

Запоріжжя. 26 липня. УНІАН. У Запорізькій області співробітники міліції ліквідовували плантацію конопель, на якій вирощувалося зілля вартістю понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, посаджену 45-річним місцевим жителем плантацію було виявлено співробітниками Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків у Вільнянському районі Запорізької області.

«Раніше вже судимий власник плантації культивував понад тисячу кущів конопель, приховуючи рослини за високою огорожею. Експертиза встановила, що у висушеному стані зібрані на його плантації коноплі повинні важити понад 350 кілограмів і в цінах «чорного ринку» коштувати понад 1 мільйон гривень», – повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю.

На сьогоднішній день стосовно затриманого порушено кримінальні справи за ч. 2 ст.309 «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання або пересилка наркотичних засобів» і ч. 2 ст. 310 «незаконний посів або вирощування снодійного маку або конопель» Кримінального кодексу України. Як покарання ці статті передбачають позбавлення волі строком до семи років.

Ведеться слідство.