27 липня у Львові святковий мітинг КПУ і жалобні заходи на Скнилові

Львів. 26 липня. УНІАН. 27 липня у Львові відбудеться урочистий мітинг з нагоди 67-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

Він зазначив, що мітинг, ініційований рядом ветеранських організацій Львівщини, представниками обласних осередків Антифашистського комітету та Комуністичної партії України, розпочнеться об 11.00 на вул. Стрийській біля Монументу воїнам-визволителям Львова.

За словами Олександра Калинюка, організатори не володіють інформацією про можливі провокації з боку націоналістичних сил під час проведення урочистих заходів.

У коментарі УНІАН заступник голови Львівської обласної організації ВО «Свобода», депутат Львівської облради Андрій Холявка зазначив, що «27 липня ВО «Свобода» не планує проведення будь-яких заходів».

Цього дня, за його словами, представники ВО «Свобода» візьмуть участь у вшануванні пам’яті жертв Скнилівської трагедії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 27 липня, у Львові об 11.00, біля каплиці розпочнеться реквієм пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи, що сталася на військовому летовищі «Скнилів» у 2002 році.

Священики різних конфесій проведуть Поминальний молебень також біля пам’ятного знаку на місці падіння літака і на Голосківському кладовищі.

Довідка УНІАН. Скни́лівська траге́дія — аварія під час cвяткування 60-ї річниці 14 АК на Скнилівському аеродромі під Львовом 27 липня 2002 року. Унаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинуло 77 осіб (серед них 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.