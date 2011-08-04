У Криму трагічно загинув слідчий військової прокуратури
15:41, 04 серпня 2011Кримінал
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Офіцер намагався врятувати чоловіка
Севастополь. 4 серпня. УНІАН. У Криму при порятунку потопаючого загинув 21-річний слідчий військової прокуратури Євпаторійського гарнізону лейтенант юстиції Герман Попов.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі військової прокуратури ВМС України, трагедія сталася в Сакському районі.
Офіцер у шторм кинувся рятувати чоловіка, який тонув, але сам вибратися на берег уже не зміг.
Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА посмертно оголосив подяку 3-го ступеня лейтенанту Г.Попову за героїчний вчинок з порятунку потопаючого.
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