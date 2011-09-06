Посадовця районного управління юстиції затримали на хабарі

Миколаїв. 6 вересня. УНІАН. У Миколаївській області правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, заступника начальника Миколаївського районного управління юстиції – начальника державної виконавчої служби.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Миколаївській області прокуратурою згаданої області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника начальника Миколаївського районного управління юстиції – начальника державної виконавчої служби.

Він вимагав та отримав 80 тис. грн. хабара від помічника директора приватного підприємства за зняття арешту з майна вказаного підприємства (врожай соняшника).

Посадовця затримано.