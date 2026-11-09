На Черкащині чоловік виростив гарбуз вагою з ведмедя

Чоловік цілеспрямовано намагався отримати саме величезний овоч.

Житель Черкащини Олексій Буряченко виростив на власній присадибній ділянці гарбуз вагою 350 кілограмів. Плід зважили минулої суботи за допомогою кількох друзів та лебідки. Чоловік подав заявку на встановлення нового рекорду України, однак його офіційна фіксація виявилася надто дорогою.

Як йдеться у сюжеті "Суспільне Черкаси", для вирощування велетенських гарбузів Олексій відвів 70 квадратних метрів. На цій площі посадив чотири кущі, які розрослися далеко за межі грядки та дали дев'ять великих плодів. Найбільший із них важить 350 кілограмів.

Захоплення вирощуванням гарбузів-гігантів у чоловіка з'явилося два роки тому, коли він придбав ділянку разом із дружиною. Перший досвід городництва приніс гарбуз вагою 17,7 кілограма. Тоді Олексій вирішив спробувати виростити значно більший плід і обрав сорт "Атлантичний гігант".

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Цьогоріч для посадки він придбав три насінини за 300 гривень. Їх отримав із гарбуза вагою 252 кілограми, який у 2025 році став рекордсменом України. Проросла лише одна рослина, але саме вона дала нинішнього велетня. Його окружність становить 391 сантиметр, а висота – 70 сантиметрів.

Грядку господар готував ще з осені, використавши близько 16 мішків кінського перегною. Протягом сезону підживлював рослини вермічаєм, який виготовляє за допомогою каліфорнійських черв'яків. Також у спекотні дні захищав гарбуз від сонця, а зараз використовує вентилятор, щоб продовжити термін зберігання плоду.

"Мені заявку погодили щодо фіксації рекорду, але, як виявилось, це досить коштовна справа. Держава це не фінансує", – розповідає фермер.

За словами Олексія, офіційна фіксація коштує 29 тисяч гривень зі знижкою, тому самостійно оплачувати процедуру він не готовий. Натомість сподівається знайти спонсорів.

Гарбуз чоловік планує залишити на ділянці до морозів, після чого збере насіння. Частину використає для наступної посадки, а решту продасть охочим. Наступного року Олексій хоче розширити баштан і виростити ще більший плід. М'якоттю ж пригостить своїх чотирьох курей.

Велетенські овочі

Як писав УНІАН, подружжя Анжела та Мірча Мурешан із румунського Марамуреша виростили гарбуз-рекордсмен вагою 184,2 кг, перевершивши свій попередній особистий рекорд. За словами фермерів, успіх забезпечили природні методи вирощування, регулярний полив річковою водою, органічні добрива та обмеження кількості плодів на кожній рослині.

Також ми розповідали, що на Волині місцевий господар виростив незвично великий урожай картоплі, де окремі бульби досягли розмірів трилітрової банки. За словами місцевих мешканців, великі картоплини тут трапляються не вперше, хоча екземпляри таких розмірів є рідкістю.

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