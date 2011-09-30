Поранених під час затримання злочинця міліціонерів прооперували

Одеса. 30 вересня. УНІАН. Чотирьох міліціонерів, які були поранені під час спецоперації із затримання злочинця неподалік Одеси, прооперували, вони отримують необхідну медичну допомогу. Про це УНІАН повідомив співробітник відділу громадських зв’язків Управління МВС України в області Володимир Шаблієнко.

За його словами, чутки, поширені окремими ЗМІ про смерть внаслідок поранення одного з міліціонерів, не відповідають дійсності.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Загалом у спецоперації брали участь 12 правоохоронців.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства двох працівників правоохоронних органів - за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До пошуків нападників задіяно кілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей, введено план перехоплення.