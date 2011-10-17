На журналіста газети "Наше місто" скоїли напад невідомі

Миколаїв. 17 жовтня. УНІАН. У Миколаєві на журналіста газети "Наше місто" Олександра Влащенка у ніч на 17 жовтня напали невідомі.

Про це повідомила начальник відділу зв'язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області Ольга Передеренко.

За її інформацією, біля будинку №21 на проспекті Жовтневому один із нападників вистрілив у журналіста із пневматичної зброї, у результаті чого він одержав проникаюче поранення лобової зони.

Потім інший, застосувавши фізичну силу, відібрав у журналіста фотоапарат і два мобільних телефони.

Під час спілкування з міліцією після нападу Влащенко відмовився від медичної допомоги, однак вранці його госпіталізували.

Порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу (грабіж).

Проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення обставин події та осіб, причетних до здійснення цього злочину.

За інформацією редакції газети, Влащенко останнім часом займався журналістськими розслідуваннями для газети та інтернет-видання "Новости-Н".

Суспільно-політична газета "Наше місто" виходить один раз на тиждень накладом 10 тис. екземплярів. Головний редактор - Анатолій Онофрійчук.

ТСН