На Дніпропетровщині затримано групу осіб, які виготовляли фальшиві гроші

Київ. 18 листопада. УНІАН. На Дніпропетровщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили трьох жителів міста Дніпропетровська, які організували виготовлення фальшивих грошей, які збували на території Дніпропетровської області.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, у правопорушників вилучено 67 підроблених купюр номіналом 200 грн. та комп’ютерну техніку.

Зловмисників затримано.

Слідчим відділенням одного з райвідділів внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) КК України.