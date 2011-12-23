У Криму рабин на „Мерседесі” збив жінку на зупинці

Сімферополь. 23 грудня. УНІАН. Водій "Мерседеса" представився даішникам рабином єврейської місіонерської громади Сімферополя

У Сімферополі на центральному проспекті Кірова 22 грудня о 10.30 сталася ДТП, в якій постраждала 56-річна жінка. Про це ТСН.ua повідомила прес-служба УДАІ ГУМВС України в АР Крим.

Як повідомляється, водій автомобіля "Мерседес-124", 1979 року народження, рухаючись від площі Куйбишева в бік площі Радянської, зачепив автобус на зупинці, після чого автівку викинуло на тротуар, де люди чекали маршрутку.

В результаті ДТП постраждала одна жінка, вона була госпіталізована з важкими травмами.

За повідомленням місцевих ЗМІ, водій "Мерседеса" представився даішникам рабином єврейської місіонерської громади Сімферополя. При цьому, за його словами, сам він є киянином, номери на автомобілі теж київські.

Чоловік запевняв працівників ДАІ, що у машини відмовили гальма. Проте після медичного огляду було встановлено, що він перебував під впливом наркотичних препаратів, а точніше морфіну.

В ДАІ зазначили, що після аварії водій "Мерседеса" "практично вирубувався". Сам чоловік стверджує, що морфін могли містити ліки, які він приймає.

ТСН