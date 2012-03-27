СБУ допомогла виявити у Польщі схованку наркотиків на 2,5 млн. дол.

Варшава. 27 березня. УНІАН. Польське агентство внутрішньої безпеки (ABW) минулого тижня виявило недалеко від Любліна схованку з наркотиками вартістю понад 2,5 мільйони доларів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ABW, виявлення наркотиків стало можливим, в тому числі, завдяки співпраці зі Службою безпеки України.

Згідно з повідомленням, польські правоохоронці знайшли у схованці 180 кілограмів чистого амфетаміну.

ABW відзначило, що нагляд за цією справою здійснює Окружна прокуратура у Любліні.

Прес-секретар цієї прокуратури Беата-Сик Янковська повідомила агентству, що правоохоронці виявили лише самі наркотики, зауваживши, що поки що у справі нікого не було затримано.

”Не можу сказати прямо. Була співпраця”, - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи польські правоохоронці знайшли схованку завдяки інформації від СБУ.

Представник прокуратури назвала рекордною виявлену партію наркотиків, відмовившись уточнити, звідки вони потрапили до Польщі та де їх планували продавати. ”Це дуже й дуже багато. Представники поліції, які працювали разом з нами, не пам`ятають виявлення такої великої кількості амфетаміну”, - відзначила співрозмовник агентства.

Вона додала, що польське законодавство за злочини, пов`язані із поширенням наркотиків, передбачає покарання від 3 до 15 років позбавлення волі.

Представники ABW відмовились від додаткових коментарів у цій справі.