Запоріжжя. 29 березня. УНІАН. У Запоріжжі жінка з немовлям впала в шахту ліфта.

Як передає кореспондент УНІАН, надзвичайна пригода сталася напередодні, 28 березня, в багатоповерховому будинку по вул. Зерновій.

За попередніми даними, жінка з двома дітьми: 18-річною дочкою й малюком у колясці, спустившись на перший поверх, почали виходити з ліфта, й саме в цей момент кабіна з відкритими дверима рушила вгору.

«Жінка різко рвонула вже наполовину вивезену коляску на себе, не втримала рівновагу і впала у відкриті двері шахти ліфта разом із дитиною та коляскою. Ліфт зі старшою донькою пішов вгору, де 18-річна дівчинка його втримувала, щоб кабіна не опустилася й не роздавила маму та брата на дні шахти. Паралельно дівчинка викликала на місце події рятувальників», - повідомили УНІАН очевидці трагедії.

Інформацію про НП УНІАН підтвердили в прокуратурі. Як зазначив УНІАН прокурор Ленінського району Запоріжжя Олексій Долгополов, «за фактом того, що сталося в ліфті, прокуратурою Ленінського району Запоріжжя в порядку ст. 97 КПК України проводиться перевірка».

Прокурор також зазначив, що за наявними в нього на даний момент даними, внаслідок падіння ні малюк, ні його мати не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 року 20-річна жителька Запоріжжя, яка була на 5-му місяці вагітності, загинула в ліфті, кабіна якого закрилася, затиснувши ногу молодої жінки, й рушила. Жінка померла від больового шоку.