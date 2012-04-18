Китаєць порізав трьох братів, які прийшли до нього вибивати борг

Київ. 18 квітня. УНІАН. В одному з сіл Броварського району, що на Київщині, китаєць підрізав трьох чоловіків, один з яких помер, а двох інших шпиталізували.

Про це повідомив начальник прес-служби Головного управління МВС Київської області Микола Жукович.

Китаєць, зі слів Жуковича, проживає в Україні, маючи дозвіл на проживання. 15 квітня під двір його будинку увірвалися 3 жителів села, брати від 15 до 23 років, і почали бити китайця палицями.

"Брати увірвалися до нього в будинок і почали його палицями колошматити. Били його, били, поки він, як самурай, не схопив, думав, що палиця, виявилося, що ніж - порізав всіх", - розповів Жукович.

Конфлікт, як пояснив начальник прес-служби, стався через борг. "20 гривень хтось комусь там заборгував, і вони (брати) прийшли розбиратися", - повідомив Жукович. Від ножових поранень помер по дорозі в лікарню старший з братів.

48-річного китайця 16 квітня було затримано і поміщено у слідчий ізолятор. Порушено кримінальну справу за ст. 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження).

ТСН

