На Сумщині стався витік газонафтової суміші з нафтопроводу

Київ. 29 травня. УНІАН. На Сумщині ліквідують наслідки витоку газонафтової суміші, що сталася через несанкціоновану врізку до нафтопроводу.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 14.30 28 травня в Роменському районі на внутрішньопромисловому нафтопроводі „Артюхівка-Талалаївка” діаметром 325 мм, що належить нафтогазовидобувному управлінню „Охтирканафтогаз”, через несанкціоновану врізку стався витік газонафтової суміші на ґрунт у межах охоронної зони на площі 200 м кв.

О 15.20 витік припинено шляхом перекриття засувки та о 20.30 розгерметизацію ліквідовано. Загрози навколишньому середовищу немає.

Станом на 7.00 29 травня продовжуються роботи з очистки грунту, до яких залучено 6 од. техніки та18 фахівців „Охтирканафтогаз”, безпеку робіт забезпечує підрозділ МНС.