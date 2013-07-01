УБОЗ затримав чоловіка, який отримав 1 млн 800 тис. грн хабара

В Черкаській області на вихідних працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС в Черкаській області затримали чоловіка, який вимагав та отримав 1 млн 800 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, житель міста Золотоноша Черкаської області вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 1 млн 800 тис грн, за організацію винесення судового рішення на користь одного із промислових підприємств області.

Наразі прокуратура Черкаської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 369 КК України (підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі).

Ця стаття передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Також, слідчим, за погодженням з прокурором, внесено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.