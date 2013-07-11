МВС та ОБСЄ презентували проект взаємодії правоохоронців зі ЗМІ

Представники Міністерства внутрішніх справ та ОБСЄ презентували спільний проект «Подальше сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України та працівниками ЗМІ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, презентація відбулася під час 16-го засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, яка діє в межах програми «Відкрита розмова».

«Якщо проекти минулого року були направлені на працівників підрозділу зв’язків з громадськістю МВС України, то наступні будуть направлені на навчання керівників слідчих підрозділів. Останні гучні події у Києві, у Врадіївці показують, що необхідність своєчасного, повного інформування громадськості через ЗМІ набуває дедалі більшої актуальності», - наголосив заступник начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков.

Як розповів під час засідання менеджер проектів напряму «Демократизація та належне урядування» Координатора проектів ОБСЄ в Україні Тигран Карапетян, проект передбачає обмін досвідом роботи журналістів та правоохоронців під час масових громадсько-політичних акцій з точки зору безпеки працівників медіа.

У рамках проекту заплановано 16 одноденних тренінгів, в яких візьмуть участь близько 240 правоохоронців. Навчання проводитимуть вітчизняні та закордонні фахівці.

Також відбудуться тренінги для викладачів курсів для правоохоронців, йдеться в повідомленні.