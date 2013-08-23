ДАІшник врятував чоловіка, в якого трапився напад епілепсії

У Львові інспектор ДАІ врятував чоловіка, в якого трапився напад епілепсії. Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Молодий чоловік, на вигляд – не старше 35-ти років, йшов по вулиці і несподівано закрив очі та впав на бруківку. Став задихатися, а з рота пішла піна», - розповідає інспектор ДПС ВДАІ при ЛМУ Андрій Будз.

Правоохоронець не розгубився, швидко зорієнтувався в ситуації, адже зрозумів, що у чоловіка трапився напад епілепсії. Що саме слід робити, міліціонер добре знав, оскільки, працюючи у патрульно-постовій службі міста Львова, доводилось рятувати хворих на епілепсію, яким ставало зле просто на вулиці.

Інспектор ДАІ діяв швидко та кваліфіковано. Він одразу ж підбіг до хворого, перевернув його на бік, витягнув рукою язика, аби той не задихнувся. Коли молодик прийшов до тями, правоохоронець завів його до приміщення, дав попити води.

За кілька хвилин перехожий уже почувався набагато краще. Щоправда, зовсім не пам’ятав, що із ним трапилось. Лікарі, які прибули на виклик, підтвердили, що у хворого дійсно був напад епілепсії і без надання вчасної допомоги, він міг загинути просто на вулиці. Тож, чоловіку неабияк пощастило, що у потрібну мить поруч опинилась людина, яка знала, як діяти у такій складній ситуації.