Посадовець-хабарник з Херсонщини три місяці ховався у Києві

Правоохоронці затримали колишнього голову однієї з сільрад Херсонської області, який переховувався від правоохоронних органів. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Херсонеській області.

У міліції нагадали, що З липня 2013 року екс-посадовець перебував у міждержавному розшуку за скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень). Крім цього, останній підозрюється у причетності до хабарництва за вирішення питань у сфері земельних відносин та у перешкоджанні комерційній діяльності приватних підприємців.

Упродовж трьох місяців працівники обласного УБОЗу спільно з міліціонерами працювали над встановленням місцезнаходження втікача. 2 листопада надійшла інформація, що чоловік знаходиться на території автозаправки у с.Бехтери Голопристанського району. Туди негайно виїхали працівники місцевого райвідділу. Колишній посадовець не очікував побачити правоохоронців і під час затримання не чинив опору. Він був упевнений, що легко уникне покарання.

Після розмови з колишнім чиновником стало відомо, що весь цей час він переховувався у Києві. Там знімав квартиру разом зі своєю молодою співмешканкою. Чоловік ретельно конспірувався. Знаючи, що його розшукують, він не користувався мобільним телефоном. Також зловмисник пояснив, що не тікав, а три місяці лікувався в одній зі столичних лікарень. На підтвердження своїх слів він надав лікарняні листки, які викликають сумнів у їх справжності. Тож зараз працівники міліції перевіряють законність отримання цих листків.

Наразі у відношенні чоловіка Голопристанським районним судом обрана міра запобіжного заходу - домашній арешт за місцем прописки з використанням електронного засобу контролю. Дільничні інспектори міліції щоденно контролюють переміщення екс-чиновника. Також обмежено коло його спілкування.

Нині встановлена сума збитків, які колишній посадовець завдав державі - близько 280 тисяч гривень. Тож незабаром кримінальне провадження буде перекваліфіковане з ч.1 на ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України.

Згідно санкції статті колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.