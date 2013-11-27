Президент України Віктор Янукович закликав не застосовувати силу до учасників мирних акцій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Янукович сказав інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

«Мети ніякої немає будь-кому зробити шкоду», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості застосування сили до учасників євромайданів, Президент сказав: «Ні. Це ж мирна акція… Дуже важливо, щоб не застосовували силу і не порушували закон».

Натомість, за словами Януковича, у разі порушення законів України з боку учасників акцій правоохоронці будуть змушені відреагувати. «Неважливо, хто, з якими гаслами порушує закони, порядок. Якщо одягнути прапор Євросоюзу і бити людей, чи намагатись увірватись у державне приміщення і захопити, - це порушує закон… Закони порушувати нікому не можна, і на це повинна реагувати правоохоронна система, захищати всіх», - сказав він.

«Правоохоронна система повинна забезпечити безпеку не тільки тих людей, хто вийшов на майдани, а й тих, хто живуть поруч. Тому вони виконують свій обов’язок», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент України дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).