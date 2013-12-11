Вибухівки на вокзалах та аеропортах Києва не знайшли

Вибухотехніки завершили свою роботу на території Центрального та Південного вокзалів, аеропорту «Жуляни» та терміналу «В» аеропорту «Бориспіль». Вибухівки не знайшли. Роботу там повністю відновлено.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, тільки із залізничних вокзалів було евакуйовано понад 3,5 тисяч осіб.

Правоохоронці з’ясовують особу чоловіка, який зателефонував до міліції та повідомив про замінування.

Нагадаємо, що за таке правопорушення ст.259 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність.

Максимальна санкція цієї статті – до 8-ми років позбавлення волі.