Росіянин пропонував українському прикордоннику 20 тис. дол. хабара

Росіянин запропонував українському прикордоннику хабар у розмірі 20 тис. дол. за пропуск через кордон автобуса з перебитими номерами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, зазначивши, що спробу незаконного переміщення через кордон автобуса було зупинено вчора у пункті пропуску «Новоазовськ» на Донеччині.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, інформацію про можливе переміщення до Росії транспортного засобу з порушенням чинного законодавства прикордонники отримали завчасно. Тому після прибуття у пункт пропуску автобуса марки «Сетра» 1986 року випуску вони вирішили вивести його із загального потоку для більш ретельної перевірки.

Невдовзі спільна прикордонно-митна оглядова група виявила заміну номера кузова транспортного засобу, яким прямували до Саратова двоє росіян. «Зрозумівши, що їм доведеться затриматися, один із водіїв запропонував співробітнику Держприкордонслужби за безперешкодний пропуск автобуса винагороду у розмірі 20 тисяч доларів США», - зазначається в повідомленні.

Про дане правопорушення повідомили співробітників МВС. Наразі з’ясовуються всі деталі правопорушення, додали у прикордонному відомстві.