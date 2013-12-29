Слідчі проаналізували записи з камер спостереження у справі Чорновол

Відеозаписи з усіх камер спостереження автодороги, якою рухалися автомобілі під час нападу та побиття журналіста Тетяни Чорновол були вилучені ще в перші часи після події, вже оглянуті та проаналізовані. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У міліції наголосили, що відеозаписи були вилучені ще до того, як до слідства потрапили передані нардепом Арсенієм Яценюком фрагменти запису відеореєстратора з автомобіля Чорновол.

«Записи вже оглянуті та проаналізовані», - заявляють в міліції.

Слідство володіє інформацією про час та маршрут руху автомобілів потерпілої та нападників в районі місця події. Це дозволить, як наголошують в МВС, перевірити правдивість свідчення підозрюваних.

Розслідування продовжується згідно із планом слідчих дій для того, щоб встановити роль кожного фігуранта цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

26 грудня в МВС повідомили, що затримали трьох підозрюваних у побитті Чорновол. 27 грудня стало відомо, що Головне слідче управління МВС подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно 4 осіб, підозрюваних у побитті Чорновол.

Згодом з’явилося повідомлення, що правоохоронці затримали п'ятого підозрюваного, який, за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол.