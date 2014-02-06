За минулу ніч в столиці невідомі розтрощили два ресторани – міліція

Упродовж ночі в Києві група невідомих осіб розгромила одразу два ресторани. Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві.

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Повідомляється, що «погромники були в масках на обличчях, одягнені в камуфляжний одяг, на «озброєнні» у них були бити, дерев`яні палиці та щити».

6 лютого 2014 року близько 3-ї години ночі до чергової частини Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення від охоронця ресторану по вулиці Терещенківська про те, що група людей в кількості 50 осіб розтрощила фасад приміщення закладу. Охоронець закладу розповів правоохоронцям, що група громадян в масках та касках на головах підійшла до приміщення закладу, після чого декілька з них палицями розбили скло двох вікон. Потім на інших вікнах нападники помаранчевою фарбою нанесли надписи «Бойкот» та «Революція». Після погрому вказана група громадян залишила місце події і направилась в напрямку станції метро «Театральна».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до чотирьох років. Наразі триває подальше розслідування.

Кількома хвилинами пізніше аналогічне повідомлення про груповий напад на ресторан, розташований на вулиці Червоноармійській, надійшло до чергової частин Голосіївського РУ ГУМВС України в місті Києві. Ресторан знаходиться в підвальному приміщенні житлового будинку, який охороняє один сторож. Він повідомив міліціонерам, що діяла група осіб, одягнених в камуфляжний та темний одяг. На обличчях у них були маски чорного кольору. В руках – щити та дерев`яні палиці. За словами охоронця, вони розбили вхідні скляні двері цього закладу, пошкодили гіпсові статуї на вході, розписали стіни ресторану.

«Співробітники міліції під час проведення огляду місця події встановили, що на бокових стінах від входу до приміщення ресторану знаходяться нанесені червоною фарбою написи «Слава нації», «За революцію», «Бойкот»», - йдеться в повідомленні.

Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві інформацію про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація ст. 194 Кримінального кодексу України – «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років. Слідчим відділом Голосіївського райуправління проводиться подальше досудове розслідування.