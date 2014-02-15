Охорона Майдану не допустила групу «корінних киян» до барикади на Хрещатику – ВО «Свобода»

Охорона Майдану в чергове не допустила групу «корінних киян» до барикади на Хрещатику.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як зазначили у прес-службі, сьогодні «на ріг вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького прийшли найманці влади з метою розібрати барикаду біля ЦУМу. Однак їм на заваді стали свободівські сотні самооборони Майдану, а також народні депутати, серед яких – Андрій Іллєнко, Ігор Кривецький, Едуард Леонов та лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок».

«Майже півтори сотні «корінних киян» вже традиційно в суботу прийшли розбирати барикаду на вулиці Хрещатик поблизу будівлі Київської міської ради. Однак вкотре спробу найманців влади знести барикаду спіткала невдача. Цього разу «тітушки» намагалися спровокувати сутичку, проте свободівці відтіснили провокаторів», - зауважили у прес-службі і додали: «Корінних киян» активісти Майдану прогнали до Бессарабської площі».

Коментуючи інцидент, народний депутат Іллєнко зазначив: «Влада вкотре присилає своїх найманців для того, аби ті чинили провокації на Майдані. Однак суботній похід «тітушок» до майданівських барикад завершився для них невдачею. Проплачені провокатори отримали відсіч націоналістів і, сподіваюся, зрозуміли, що їм – не місце на Майдані. Ми розуміємо, що режим не зупиниться і буде надалі вчиняти провокації з метою дискредитації Майдану та виведення з рівноваги активістів. Проте щоразу всі їхні наміри буде зведено нанівець – люди вийшли на вулицю для того, аби відстоювати свою честь і гідність, а тому будуть протистояти всім спробам нападу на Майдан».