МВС: Четверо затриманих не активісти Євромайдану

Міліція переконує, що четверо затриманих не активісти Євромайдану.

Як повідомляють у Відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на представника Всеукраїнського форуму Євромайданів повідомили про те, що чотирьом активістам ще й досі не змінено міру запобіжного заходу на таку, що не пов’язана із триманням під вартою.

Як переконують у відомстві, названі особи перебувають під вартою за підозрою у скоєнні кількох кримінальних правопорушень. Зокрема, їхні дії кваліфіковані за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.187 (Розбій) та ст.189 (Вимагання) Кримінального Кодексу України.

У грудні минулого року зловмисники вимагали викуп, а після звільнення заручника були затримані. Їхні дії кваліфіковані одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, йдеться в повідомленні.

Мова йде про викрадення 22-річного киянина, яке мало місце у грудні минулого року. Мати парубка звернулася до міліції із заявою про те, що двоє невідомих в масках викрали її сина. Зловмисники вимагали за бранця викуп у сумі двох мільйонів гривень. Близько місяця тому оперативники ГУБОЗ ліквідували злочинне угруповання, затримавши чотирьох його учасників.

Наразі слідчим управлінням столичної міліції за вказаними кримінальними правопорушеннями проводиться досудове розслідування.