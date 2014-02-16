Біля КМДА невідомі побили міліціонерів – МВС

16 лютого невідомі люди в масках біля приміщення Київської міськдержадміністрації побили міліціонерів і зірвали з них погони. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Правоохоронці прибули за викликом через нібито проникнення до службових кабінетів міськадміністрації, однак їх не пустили представники самооборони Майдану, йдеться у повідомленні.

«За декілька хвилин співробітників міліції оточили невідомі в масках, касках та з палицями в руках. Спочатку нападники зірвали з кількох правоохоронців погони, потім пошкодили формений одяг. Далі невідомі почали наносити працівникам міліції удари палицями. Наразі двох правоохоронців доставлено до лікарні для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні міліції.

Триває подальша перевірка.