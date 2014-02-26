У Сумах в УПЦ МП заявляють про спроби захоплення єпархії та погрози підпалу

У Сумах 26 лютого була здійснена спроба захоплення єпархії Спасо-Преображенського собору УПЦ Московського патріархату, також звучали погрози спалити собор «коктейлями Молотова».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Спасо-Преображенському кафедральному соборі повідомив парафіянам архієпископ Сумський і Ахтирський УПЦ МП Євлогій.

За його словами, близько 12.00 до єпархіального управління увірвалися близько десяти невідомих на чолі з людиною, яка назвалася дияконом УПЦ КП, з вимогою відкрити собор для служіння єпископа УПЦ КП.

Архієпископ Євлогій повідомив, що захопленню єпархіального управління зашкодили представники козацтва, які в цей час були на нараді у архієрея.

«Агресивно налаштовані люди пообіцяли повернутися з «коктейлями Молотова», - повідомив він.

У зв`язку з цими подіями стали дзвонити в дзвони, було закрито собор і обмежено вхід на його територію. Зокрема, не пропускали представників преси.

Єпархія пізніше поширила заяву, що група агресивно налаштованих людей в кількості 10 чоловік увійшла до Сумського єпархіального управління на чолі зі священнослужителями УПЦ КП.

Згідно із заявою, ті, хто прийшли говорили, що обурені тим, що нібито духівництво Сумської єпархії не молиться за жертви Майдану. Вони також питали: чому православна церква Московського патріархату не підтримала Майдан, чому вчора на відспівуванні та похороні загиблого в Києві жителя Сум Олексія Братушка не було священиків УПЦ МП?

У відповідь священики УПЦ МП повідомили, що 24 лютого особисто були присутні на громадських жалобних заходах к місті, а також про те, що у всіх храмах з минулої неділі служать заупокійне поминання загиблих, яке триватиме впродовж 40 днів, згідно з православною традицією. У кафедральному соборі також читається Псалтир за загиблими.

У єпархії УПЦ МП відзначили, незважаючи на аргументи, ті, хто прийшли, заявили, ”що оскільки їхні умови не було прийнято, отже незабаром собор і єпархіальне управління будуть оточені й завалені «коктейлями Молотова» людьми з Майдану».

Архієпископ Сумський і Ахтирський УПЦ КП Мефодій в коментарі журналістам спростував свою причетність до цих подій, і заявив, що ніхто і ніколи не планував і не збирається захоплювати Спасо-Преображенський собор, а події в єпархії УПЦ МП назвав провокацією.

Заперечують свою причетність до події й активісти сумського Майдану, які самі прибігли на дзвін дізнатися, в чому справа.

Через чутки про «захоплення» собору біля наметового містечка на пл. Незалежності ледь не сталося зіткнення між активістами Майдану і людьми, які зібралися на захист храму, що належить УПЦ МП.