Озброєні люди з прапорами Росії покинули аеропорт Сімферополя

Озброєні люди, яких підозрюють у захопленні аеропорту в Сімферополі, покинули будівлю. Про це повідомив прес-секретар підприємства Ігор Стратілаті.

За його інформацією, в ніч проти п`ятниці на територію аеропорту увірвалися близько 50 осіб з російськими прапорами. Вони спробували захопити будівлю, вирішивши, що там нібито висадився ”український десант”. Як з`ясувалося згодом, вони розібрались, ”вибачилися і пішли”.

Весь цей час аеропорт працював у звичайному режимі, сказав він.

Нагадаємо, ”беркутівці” контролюють підступи до півострову. Вони знаходяться у 3-х населених пунктах та на дорогах, що ведуть до Криму з півночі - континентальної частини України. Що служать саме в севастопольському ”Беркуті”, вони не приховують. Людей, які їдуть на півострів, зупиняють і обшукують. Причому роблять це досить жорстко.

ТСН