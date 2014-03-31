Частину ув’язнених із колоній в Криму переведуть до Києва - ЗМІ

Частину ув’язнених із в`язниць в Криму збираються перевести до Києва, але їх також можуть «примусити прийняти громадянство РФ і відправити відбувати строк кудись до Сибіру».

Як відзначає газета «Сегодня», покарання в колоніях на півострові відбувають 3258 ув’язнених. За словами начальника прес-служби Управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області Олександра Науменка, вже незабаром ув’язнених планують забрати до України. Процес почнеться, коли будуть досягнуті відповідні домовленості з РФ. Частину засуджених перевезуть до столиці.

Водночас, правозахисники побоюються, що долею ув’язнених нелегітимна влада Криму займатиметься в останню чергу. «Із 3258 кримських ув’язнених більш як половина є жителями інших областей і регіонів України, зокрема Києва і Київської області», - сказав правозахисник Едуард Багіров.

За його словами, ситуація, в якій опинилися ув’язнені, - юридичний нонсенс, адже злочини вони скоїли на території України і були засуджені за українськими законами.

«Ув’язнених як людей, обмежених у правах і пересуванні, можуть примусити прийняти громадянство РФ і відправити відбувати строк кудись до Сибіру, при цьому цілком імовірно, що статті, за якими вони відбувають покарання в Україні, перекваліфіковують на статті РФ», - відзначив Багіров.

В Управлінні Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області повідомили, що готові розмістити частину ув’язнених у Києві та області. «За нашими даними, в колоніях Криму перебуває 3000 ув’язнених, скільки киян, я вам сказати не можу. У Київській області є п`ять колоній, які розраховані на 300-1000 чоловік. Бучанська колонія №85, Березанська колонія №95 і Білоцерківська колонія №35 зможуть прийняти по 300 ув’язнених кожна. Зараз там міститься близько 700 ув’язнених. У нас є і запасні резерви - центри соцреабілітації ув’язнених, які знаходяться при колоніях. Вони заповнені на 10%, а розраховані на 30-50 чоловік», - сказав Науменко.

У Лук’янівському СІЗО №13 перебуває 2,5 тис. ув’язнених. «Ліміт ув’язнених у СІЗО близько 3000 тисяч чоловік, і ми прагнемо його не перевищувати, але якщо знадобиться, то підселюватимемо до камер (одна максимум на 30 чоловік). Головне - повернути наших громадян до України. І їхні права мають враховуватися», - пояснив Науменко.

Як відзначає видання, щоб перевезти 3 тис. ув’язнених з Криму до Києва, треба три доби і 4 тонни бензину. «Так багато ув’язнених не перевозили зі сталінських часів, але тоді були спеціальні норми з етапування такої кількості ув’язнених. Сьогодні, щоб доправити таку кількість ув’язнених із колонії до поїзду, піде не менш як 24 години. Для цього знадобиться близько 10 автозаків і 20 чоловік конвою (по 2 конвоїри в 1 автозак), плюс до цього 30 військових для оточення території вокзалу. Щоб перевезти всіх ув’язнених, потрібно буде зробити не менш як 100 ходок. На вокзалі всіх ув’язнених розмістять у спецвагони, таких вагонів потрібно буде 30 (в 1 купе - 6 ув’язнених). Після прибуття до Києва вся схема повторюється. Так, щоб розвести всіх ув’язнених по колоніях, піде не менш як 3 доби, 4 тонни бензину, а це близько 200 тис. грн», - відзначив Науменко.