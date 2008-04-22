«Укрзалізниця» призначила 53 додаткові поїзди на Великодні і травневі свята

«Укрзалізниця», станом на 22 квітня, призначила 53 додаткові поїзди на Великодні і травневі свята.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, Одеською залізницею призначено 6 додаткових поїздів, Південно-західною залізницею – 11 поїздів, Південною залізницею – 8 поїздів, Придніпровською залізницею – 18 поїздів, Донецькою і Львівською залізницями – по 5 додаткових поїздів.

Крім того, 21 додатковий поїзд призначили Російські залізниці.

Як наголошується в повідомленні, робота з вивчення попиту на найбільш популярніші напрями продовжується.