У Криму в авіакатастрофі загинув громадянин Білорусі і 19 громадян України

За уточненими даними, в катастрофі вертольота Мі-8 у Чорному морі загинув один громадянин Білорусі і 19 громадян України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз», один із 17 загиблих працівників компанії був громадянином Білорусі «з безстроковою посвідкою на проживання в Україні». «Це Олександр Бєлов, 1967 року народження. Він проживав у Сімферополі», - повідомили в прес-центрі «Чорноморнафтогазу».

Інші 16 загиблих працівників ЧНГ – громадяни України (серед них двоє людей були з Миколаєва, один з Івано-Франківська, інші - кримчани).

Про те, що серед загиблих працівників ЧНГ був громадянин Білорусі, також повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

У Кримському державному авіаційному підприємстві «Універсал-Авіа» УНІАН повідомили, що троє загиблих членів екіпажу вертольота Мі-8 – громадяни України.

Як повідомляв УНІАН, уранці 28 квітня вертоліт Мі-8 Кримського авіапідприємства «Універсал-Авіа», що виконує роботи з доставки вахтового персоналу «Чорноморнафтогазу», здійснював плановий політ по доставці вахти на плавучу бурову установку «Тавріда». Погода для польоту була задовільною. При заході на посадку вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і зайнявся. Силами інженерно-технічного персоналу платформи пожежа була ліквідована. На борту Мі-8 знаходилися 17 працівників «Чорноморнафтогазу» і 3 члени екіпажу. Всі вони загинули.

За розпорядженням Кабінету міністрів України створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8.

Раніше повідомлялося, що всі загиблі в авіакатастрофі - громадяни України.