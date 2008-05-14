Ющенко наказав забезпечити землею депортованих та їхніх нащадків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим розробити та затвердити програму надання громадянам із числа депортованих за національною ознакою та їхнім нащадкам земельних ділянок.

Про це йдеться в Указі “Про додаткові заходи щодо забезпечення додержання права громадян, які проживають на території Автономної Республіки Крим, на землю”, обнародуваному на офіційному сайті глави держави.

Крім того, Кабінету Міністрів України Президент доручив вжити невідкладних заходів щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час набуття громадянами, які проживають на території Автономної Республіки Крим, права на землю, для чого, зокрема, утворити у тижневий строк відповідну комісію, включивши до її складу працівників Кабміну, Апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Президента, Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики, Державного комітету із земельних ресурсів України, Ради міністрів Криму, Української аграрної академії наук та представників громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на території автономії.

Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України разом із Генеральною прокуратурою України глава держави доручив здійснити невідкладні заходи, спрямовані на виявлення правопорушень у сфері набуття та реалізації громадянами, які проживають на території Автономної Республіки Крим, права на землю.

Рада міністрів Криму зобов’язана у місячний строк розробити та затвердити програму надання громадянам із числа депортованих за національною ознакою та їхнім нащадкам, які повернулися для постійного проживання в Україну і раніше не одержували земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, земельних ділянок для них потреб відповідно до розмірів, визначених земельним законодавством; а також вжити в установленому порядку заходів щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються не за призначенням або строк користування якими закінчився.