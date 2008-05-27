Кримський спікер візьме участь в роботі Конгресу регіональної влади Ради Європи

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО у складі української делегації візьме участь в роботі 15-ої сесії Конгресу місцевої і регіональної влади Ради Європи.

Як повідомляє прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА, сесія Конгресу проходить в Страсбурзі (Франція) з 27 по 29 травня.

Учасники Конгресу планують розглянути блоки питань: електронна демократія, соціально-культурні питання, діти в Європі, місцева і регіональна політика, міжрегіональна співпраця.

Довідка. Конгрес місцевої і регіональної влади є одним з трьох основних підрозділів Ради Європи. В даний час Конгрес складається з 318 членів і 318 заступників, що представляють понад 200 тисяч місцевих і регіональних органів влади з 47 держав, що входять в Раду Європи (зокрема, з України).