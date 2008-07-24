У Криму очікується рекордний врожай зернових за останні 15 років

Останній раз Крим одержував такий високий урожай зернових в 1992 році, заявив сьогодні голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ГРИЦЕНКА, уперше з 1992 року цього року Крим збере близько 1,7 млн. тонн зернових. "Ми плануємо одержати ранніх зернових порядку 1,65 млн. тонн, а всього зернових - порядку 1,7 млн. тонн. Урожайність становить 28,4 ц/га", - сказав голова кримського парламенту. "Важливо, що є такий урожай", - додав він.

А.ГРИЦЕНКО відзначив, що хліборобам Автономної Республіки Крим удалося зібрати гарний урожай, незважаючи на складні погодні умови цього року. "Проливні дощі не давали вчасно збирати", - відзначив кримський спікер.

Він також додав, що врожай був отриманий автономією в тому числі за підтримки уряду України, що торік виділив для АРК порядку 220 млн. грн. на різні витрати.