На КаZантипі знайшли 82 пігулки екстазі і 47 гр. марихуани

На КаZантипі («Республіка - Z») задокументовано 16 фактів вилучень наркотичних та психотропних речовин, по яких порушені кримінальні справи за статтею 305 – 1, 307 – 1, 309 – 14.

Із незаконного обігу вилучено 82 пігулки "екстазі", 58 грамів амфетаміну, 47 грамів марихуани.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

З метою попередження фактів незаконного обігу наркотиків, насамперед «важких», та психотропних речовин під час проведення вищевказаного фестивалю працівниками Департаменту БНОН, відділу БНОН Головного управління, підрозділами БНОН Сакського МВ, Євпаторійського МВ Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим проводяться оперативно-профілактичні заходи на території «Республіки - Z».

Нагадаємо, в селі Попівка триває КаZантип