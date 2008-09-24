У Криму пов`язали хабарників - голову і депутата однієї з сільрад

За підозрою в отриманні хабара правоохоронці затримали голову і депутату Песчанівської сільської ради Бахчисарайського району Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, операція проводилася співробітниками слідчого відділу кримської прокуратури спільно з відділом по боротьбі із злочинами в органах виконавчої влади і управління Південного регіону Департаменту державної служби з боротьби з економічними злочинами МВС України.

Депутат попався «на гарячому» при отриманні 15 тисяч доларів США – частини від суми хабара за вирішення питання про виділення двох гектарів землі на території сільради.

Як встановили правоохоронці, в цілому сума хабара мала становити 140 тисяч доларів США, ці гроші призначалися також і голові сільради.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – отримання хабара в особливо великому розмірі. Проводяться слідчі заходи.