Гриценко: де-факто і де-юре Іллічов - начальник міліції Криму, але...

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО визнав, що Микола ІЛЛІЧОВ є начальником міліції автономії – заступником міністра внутрішніх справ України, але при цьому заявив, що парламент АРК буде і надалі відстоювати своє право на узгодження призначення кримських силовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер заявив сьогодні журналістам.

«Сьогодні де-факто і де-юре ІЛЛІЧОВ є заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС України в Криму, - сказав керівник парламенту автономії. - Але право Автономної Республіки Крим, яке записане в Конституції, про узгодження (призначень - УНІАН) з Верховною Радою Криму, ми відстоюватимемо в наступних судових інстанціях».

При цьому А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що у парламенту автономії немає «претензій до персоналій, які працюють в органах міліції», але є питання щодо реалізації повноважень АРК.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня ВР Криму відмовилася погодити призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника міліції автономії. Цього ж дня Кабінет Міністрів призначив М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ - начальником ГУ МВС в АРК.

4 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА. Президент відзначав, що це розпорядження видане всупереч Конституції України.

7 липня до Конституційного Суду поступило конституційне подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Наприкінці вересня Окружний адміністративний суд АРК визнав протиправною відмову ВР Криму узгодити призначення М.ІЛЛІЧОВА, після чого парламент Криму направив апеляційну скаргу до Севастопольського апеляційного адміністративного суду, наполягаючи, що законно ухвалював рішення 18 червня.

3 жовтня Президент відмінив свій Указ від 4 липня про зупинку дії розпорядження українського уряду про призначення М.ІЛЛІЧОВА.