Заява з Криму: Держкомрибгосп знищує рибопромисловий флот

Кримська влада вимагає зменшити фінансовий тиск на рибопромислові підприємства.

Як йдеться в заяві, яка розміщена сьогодні на офіційному сайті Міністерства аграрної політики Криму, «український рибопромисловий флот втратив і втрачає професійно підготовлені кадри через непродумані дії керівників Державного комітету рибного господарства України».

Так, як говориться в заяві, Службою безпеки мореплавання Держкомрибгоспу створені фактично комерційні організації, які дублють вже існуючі структури, що виконують функції контролю за дотриманням правил безпеки мореплавання. Положення і функції цих організацій іноді не відповідають вимогам Міжнародної організації безпеки мореплавання, відзначають автори заяви.

Всі промислові підприємства зобов`язали провести переатестацію плавзасобів, оплата за переатестацію становить від 2 тис. грн. для матроса і до 5 тис. грн. для капітанів. «В результаті - значна частина моряків на рибопромислових суднах відмовилися від переатестації і перейшли на роботу на іноземні судна», - йдеться в заяві.

У Криму промисловики за користування флотом перераховують в рік більше 3 млн. грн.

«Для рибалок автономії це означає унеможливлення придбання 450 тис. літрів дизпалива, або 15-18 тис. т риби, яку не вдалося зловити», - підкреслюється в заяві.

Рада міністрів автономії, за даними Міністерства аграрної політики Криму, звернулася з листом до Кабінету міністрів України з проханням прийняти заходи, направлені на припинення практики створення фактично комерційних структур, які дублюють повноваження служб Держкомрибгоспу.