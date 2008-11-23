«Таврія» перемогла «Дніпро»

20:10, 23 листопада 2008
Крым
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Результати 16-го туру Чемпіонату України

Завершилися сьогоднішні матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу. Полтавська Ворскла здобула чергову перемогу, Дніпро сенсаційно поступилося аутсайдерові нинішнього чемпіонату - сімферопольській Таврії, а Карпати відібрали очки у донецького Металурга.

Дніпро - Таврія 0 : 1 (Хайдучек 70)

Ворскла - ФК Харків 2 : 1 (Маркоські 21, Деспотовські 75 - Рібейро 39)

Карпати - Металург Д 1 : 1 (Худобяк 18 - Даніловській 45)

Арсенал - Чорноморець 1 : 0 (Олійник 75)

Нагадаємо, що у п`ятницю відбулися три матчі 16-го туру:

Шахтар - ФК Львів 2:0 (Гай 52, Адріано 60)

Металіст - Зоря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомін 42, - Цимакурідзе 52 пен.)

Металург З - Кривбас 0:0

Зустріч Іллічівець – Динамо перенесена на 5 грудня.

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