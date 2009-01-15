Рейсовий автобус впав зі схилу в Криму: 8 поранених (фото)

Рейсовий автобус сьогодні рано-вранці на 41-му кілометрі траси Сімферополь-Керч у Криму врізався в залізобетонну огорожу, перекинувся і впав зі схилу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 8 чоловік: п`ятеро українців, 2 громадян Росії і один громадянин Узбекистану.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, автобус виконував рейс за маршрутом Краснодар-Севастополь.

«На спуску, не доїжджаючи кількох сотень метрів до повороту на місто Білогорськ, автобус, за словами водія, раптово втратив керування, врізався в залізобетонну огорожу, після чого перекинувся і впав із шестиметрового схилу. Машина лягла на дах», - сказано в повідомленні.

Ще до прибуття першої бригади «швидкої» практично всі люди, допомагаючи один одному, вибралися з автобуса. Для надання допомоги на місце ДТП прибули підрозділи МНС, медики і співробітники Державтоінспекції. Рятувальники витягли з автобуса одного найбільш травмованого пасажира, а також допомогли дістати із салону і багажного відсіку речі пасажирів.

За словами заступника міністра охорони здоров`я Криму Олега СТЕБЛІЯ, четверо пасажирів дістали травми середнього ступеня тяжкості, ще 4 – легко травмовані.

Обставини аварії встановлюються, додали в МНС.

Фото надані прес-службою Управління ДАІ Криму