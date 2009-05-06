Призначений начальник житлово-комунальної інспекції Криму (фото)

Начальником територіального відділення Державної житлово-комунальної інспекції в Криму призначено Ірину КОНДРАТЮК.

Сьогодні в Сімферополі її представили членам Ради міністрів Криму, повідомляє прес-служба уряду автономії.

Державну житлово-комунальну інспекцію було створено в структурі Міністерства з питань житлово-комунального господарства за рішенням уряду України влітку 2008-го.

І.КОНДРАТЮК народилася в 1964 році в місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область). У 1985 році закінчила Київський інститут народного господарства за фахом економіка і планування матеріально-технічного постачання, в 2006 році – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії держуправління при Президентові України, магістр державного управління.

Трудову діяльність почала в 1988 році бухгалтером у Чорноморському районі. Працювала також у фінансових органах Феодосії.

У 2006 році І.КОНДРАТЮК призначили начальником Державної інспекції з контролю за цінами в Криму, в 2008 році – начальником Держінспекції з контролю за цінами в Севастополі.