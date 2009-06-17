Парламент Криму відмовився припинити повноваження 3 депутатів

Верховна Рада Автономної Республіки Крим не змогла достроково припинити повноваження трьох своїх депутатів Олександра БАРТЕНЄВА (від блоку ”За Януковича!”), Олександра ГРЕССА (від "Опозиційного блоку "Не так!") та Олега РУСЕЦЬКОГО (від партії ”Союз”).

На сьогоднішнє пленарне засідання кримського парламенту було винесено їх заяви про добровільне складення депутатських повноважень.

Так, зокрема О.БАРТЕНЄВ мав скласти повноваження депутата у зв`язку з обранням його мером Феодосії наприкінці 2008 року.

Рішення про звільнення від повноважень не було ухвалене щодо жодного з депутатів - за рішення проголосувала недостатня кількість осіб.