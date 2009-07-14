7 нафтотрейдерів запідозрили у змові на ринку бензину в Криму

Сім компаній запідозрили в погоджених антиконкурентних діях на ринку бензину в Криму.

Як з`ясувало кримське відділення Антимонопольного комітету України, в травні-червні на регіональному ринку роздрібної торгівлі пального в Сімферополі і Феодосії спостерігалося зростання цін.

Зокрема, бензин марки А-95 подорожчав на 17%. При цьому оптові ціни коливалися в межах 4-5%. «Така зміна роздрібних цін операторів ринку відбувалася одночасно», - наголошується у повідомленні комітету.

Кримське АМКУ порушило справу за ознаками погоджених антиконкурентних дій з боку компаній «Атан-Крим», ТЕС, «ТЕС-авто», «УТН-Восток», «Лукойл-Україна», «Соврємєннік» і «Континіум-Галичина».

Триває розслідування.