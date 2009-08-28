Розмовляти російською не значить не любити Україну – кримський спікер

Влада України має розвивати російську мову, вважає голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Міністерство освіти і науки України має зробити висновок щодо того, як створювати концепцію нормального існування кожного громадянина на території країни. У Криму проживає більш як 130 національностей. Є Конституція України, яка гарантує розвиток російської мови. Що повинні робити чиновники? Своїми наказами розвивати дію цього положення Конституції. Сьогодні потрібно дати можливість батькам і дітям самим обрати ту мову навчання, яка для них є рідною і близькою», - сказав кримський спікер у зверненні до педагогів під час розширеного засідання колегії Міністерства освіти і науки автономії, яке відбулося в Армянську, повідомили у прес-службі ГРИЦЕНКА.

Він додав: «Якщо людина говорить російською мовою, це не означає, що вона не любить Україну».

ГРИЦЕНКО також виступив проти перегляду історичних подій в Україні. «Україна - достатньо різнопланова країна. З багатьох причин її минуле ніколи нас не об`єднає. Але нам потрібно думати про майбутнє, думати про ті аспекти, які б могли сьогодні об`єднати український народ», - заявив голова парламенту автономії.

ГРИЦЕНКО є членом Партії регіонів.