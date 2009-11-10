В СБУ сподіваються, що Росія відкличе своїх людей з Криму

У Службі безпеки України вважають, що Роcія до кінця року відкличе співробітників ФСБ, що працюють в органах управління і підрозділах Чорноморського флоту на території Криму.

«У СБУ переконані, що Російська Федерація виконає свої міжнародні зобов`язання, і співробітники ФСБ залишать територію України до кінця року. У нас немає підстав в цьому сумніватися», - заявили у прес-центрі спецслужбі.

За інформацією військового експерта, редактора проекту «Флот 2017» Дмитра ТИМЧУКА, «таке виведення готується, і дуже скоро відбудеться - протягом двох місяців».

«Для людей, які хоч трохи знайомі з повсякденною діяльністю військ, такий поворот подій має, щонайменше, дивний вигляд. Через свою специфіку, тим більше перебуваючи за кордоном, «особісти» мають приходити одними з перших, а йти останніми, ще дивнішою виглядає відсутність будь-якої реакції з боку Москви», - відзначив ТИМЧУК.

Він упевнений, що після численних коментарів і критичних оцінок вимоги України з російського боку, питання було закрите.

«Тобто - в Москві повністю «змирилися» з необхідністю забрати своїх представників ФСБ з Криму», - вважає ТИМЧУК.

17 червня керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що після 13 грудня всі співробітники ФСБ на ЧФ РФ мають залишити територію України.

За його словами, про цю вимогу російську сторону повідомили по офіційних каналах.

На ЧФ РФ зараз працює 19 офіцерів ФСБ, які займаються контррозвідувальною діяльністю, сказав керівник СБУ.

НАЛИВАЙЧЕНКО додав, що функції, передбачені українським законодавством, зокрема щодо безпеки російських моряків, покладені на підрозділи військової контррозвідки СБУ в Севастополі і Сімферополі.