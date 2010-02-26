Банки повинні щоденно звітувати Нацбанку про готівкові курси

З 1 березня всі банки в Україні повинні щоденно до 10.00 надавати інформацію про готівкові курси гривні до долара, євро та російського рубля на поточний робочий день.

«Починаючи з 1 березня 2010 року, банкам необхідно щодня засобами системи відповідно до встановленого Національним банком України регламенту до 10.00 надавати інформацію про курси гривні до долара США, євро, російського рубля, встановлені та затверджені наказом керівника банку на поточний робочий день для здійснення операцій купівлі та продажу готівкової іноземної валюти», - йдеться в листі Нацбанку, текст якого має УНІАН.

Інформація надається за одну одиницю валюти без зазначення суми операції.

Дані не надаються на вихідні та святкові дні, якщо вони у банку є робочими.