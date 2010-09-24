Спортсмени-пожежники битимуться в Криму за кубок України

Змагання на кубок України з пожежно-прикладного спорту відбудуться з 29 вересня по 2 жовтня в Алушті за участю спортсменів з п`ятнадцяти регіонів країни, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«30 вересня перший етап змагань розпочнеться з подолання стометрової смуги з перешкодами, потім пройде пожежна естафета. 1 жовтня спортсмени змагатимуться в підйомі по штурмових сходах на четвертий поверх учбової башти, а також в бойовому розгортанні», - йдеться в прес-релізі.

Кримське управління МНС вважає, що змагання популяризують пожежно-прикладний спорт і стануть імпульсом для досягнення українськими рятувальниками високих результатів на міжнародній арені.