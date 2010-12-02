Уряд Криму ініціює створення заповідника у Неаполі Скіфському

Рада міністрів Криму ініціює створення в Сімферополі археологічного заповідника на базі пам`ятника археології національного значення Неаполь Скіфський, повідомила прес-служба кримського уряду.

«В майбутньому столиця пізньоскіфської держави має стати одним з найцікавіших об`єктів історії Криму», - заявила кримський віце-прем`єр Катерина ЮРЧЕНКО під час засідання робочої групи з охорони культурної спадщини.

За словами міністра курортів і туризму Криму Олександра ЛІЄВА, півострів щороку відвідують понад 5 млн. туристів, і левова частка гостей регіону проїжджає через Сімферополь, з урахуванням цього Неаполь Скіфський має всі передумови стати успішним об`єктом туристичного значення.

Також на засіданні робочої групи була розглянута можливість створення Фонду історичного культурного розвитку Криму, його кошти планується направляти на підтримку об`єктів історичної культурної спадщини.

ЮРЧЕНКО доручила Республіканському комітету Криму з охорони культурної спадщини скласти перелік цих об`єктів і провести моніторинг їх охорони і використання.